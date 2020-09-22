750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

وافق الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.

وأكدت عبدالحميد حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، علي أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة والاستعداد للعام الدراسي الجديد بكل جدية من خلال إعداد خطة توعية للطلبة منذ اليوم الأول للدراسة، مشيدا بالدور الذي قامت به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة خلال الفترة السابقة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة.

وأشار "السعيد"، إلى أن الإجراءات والتدابير الاحترازية يجب أن تشمل كافة كليات وقطاعات الجامعة وبالأخص المدن الجامعية من حيث تسكين الطلاب وفق إجراءات واشتراطات احترازية محددة، مشددا على المرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق واتخاذ جميع الاجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.

فيما أكدت الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة، أن وحدة الأزمات والكوارث كان لها دور إيجابي خلال الفترة السابقة وتوعية العاملين والطلاب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن الوحدة سوف تقوم بوضع عدة سيناريوهات وإعداد دليل إرشادي يوزع على الكليات لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة ومختلف الأزمات خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد وموسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

وقال الدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات، إن القطاع الطبي يشهد طفرة كبيرة في جامعة بنها، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وحدات الأزمات داخل الكليات بالإضافة إلى قيام الوحدة بعمل حملات توعية لكافة كليات الجامعة من طلاب وإداريين وعمال خلال شهري يناير ومارس الماضي للتوعية بفيروس كورونا المستجد بمشاركة وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي.