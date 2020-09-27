أولياء أمور "التجريبي" يشكون من ارتفاع مصروفات الكتب: زادت 3 أضعاف

عبر عدد من أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية، عن غضبهم بسبب ارتفاع أسعار الكتب الدراسية المخصصة لأبنائهم في المنظومة التعليمية الجديدة للعام الدراسي الجديد، بعدما زادت عن العام الماضي بما يقارب 3 أضعاف، فضلًا عن جعل شرائها إجباريًا، الأمر الذي يرفضه أولياء الأمور.

تقول فاطمة فتحي، ولي أمر، إن لها أطفال ثلاثة في مراحل مختلفة من التعليم الأساسي، منهم توأم في المنظمة الجديدة، الأمر الذي شكل عليها عبئًا كبيرًا هذا العام، بعدما زادت المصروفات الدراسية للعام الجديد، ليتبعها زيادة كبيرة في أسعار الكتب الدراسية: "أسعار الكتب بقت تعادل مصاريف المدرسة، وطبعا ده مضايق كل أولياء أمور الطلاب اللي في المدارس التجريبية".

3 أضعاف كانت حجم الزيادة في أسعار الكتب الدراسية للعام الجاري عن العام الماضي في المنظومة الجديدة، فضلًا عن ارتفاعها في الأساس عن أسعار الكتب في النظام التعليمي القديم، الأمر الذي تتعجب منه "فاطمة"، معبرة بقولها: "إحنا مش ضد الزيادة، لكن المشكلة إن الزيادة جاية في وقت صعب، لأن كل الناس السنة دي بتمر بظروف صعبة ومش عارفين نلاقيها منين ولا منين".

مؤسس جروب مصر والتعليم: مش فاهمين كتب إيه اللي سعرها يوصل لـ1000 جنيه

وتقول أميرة يونس، ولي أمر، ومؤسس جروب مصر والتعليم، إن الكتب الدراسية في المنظومة الجديدة للمرحلة من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي لم تكن تكلف أولياء الأمور شيئًا حتى العام الماضي: "هو كان كتاب واحد بـ150 جنيه في الترم، يعني 300 جنيه في السنة، وكان متاح نشتريه من بره وكنا بنجيبه بنص التمن، بـ 75جنيه".

تضيف "أميرة": "تخيل 300 جنيه الناس كانت مش راضية تدفعها السنة اللي فاتت، نتفاجأ بقى السنة ديه إن الوزارة طابعة كتب من رياض الأطفال لحد 3 ابتدائي بتتراوح من 690 لحد 1035 جنيه، وكمان دفعها إجباري مع المصاريف، وإحنا الحقيقة مش فاهمين كتب إيه اللي سعرها يوصل لـ1000 جنيه، غير كمان إننا بنستلم الكتب متأخر كل سنة".

لدى "أميرة" طفلين في المنظومة الجديدة، أحدهما في "كي جي2" والآخر في الصف الثالث الابتدائي، الأمر الذي كلفها هذا العام ما يزيد عن 4 آلاف جنيه لهما فقط خلاف إخوتهما، لتعبر عن ذلك قائلة: "مفيش حد فينا بيبخل على أولاده بدفع فلوس لما بيكون فيه فايدة هتعود عليه، لكن برضه متجيش في وسط الأزمة اللي كلنا فيها دي وتزود عليا العبء أكتر، وإحنا طالبين حاجة واحدة، إن الكتب تكون اختياري مش إجباري، أو يقسمها لنا على الترمين".