"أمانة" عامل نظافة بالإسكندرية.. عثر على "محفظة" وأعادها لصاحبها

ضرب عامل نظافة في شركة "نهضة مصر" بمدينة الإسكندرية المثل في الأمانة، حيث عثر على "محفظة" تحتوي على مبلغ من المال، وأوراق ومستندات مهمة، أثناء قيامه بممارسة مهام عمله في منطقة الدخيلة، غرب المدينة، وبحث عن صاحبها حتى أعادها إليه.

وذكرت شركة النظافة، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة "المقاولون العرب"، إن العامل "حسام محمد عبد الرازق" سارع بالاتصال برئيسه في العمل "إسلام عبد المجيد"، مدير القطاع بالشركة، فور عثوره على المحفظة، وقام بتسليمها إليه، حيث قام مدير القطاع بالبحث عن صاحب المحفظة، وتمكن من الوصول إليه من خلال رقم تليفون مدون على إحدى الأوراق بالمحفظة، وتم تسليمها إليه في شقته.

وأضاف البيان أن العديد من العاملين بالشركة طلبوا تكريم العامل لأمانته وقناعته، وحرصة على العمل بأمانة وشرف، وأنه ضرب مثلاً مشرفاً للمواطن المصري الشريف والأمين، رغم بساطة مهنته، التى لا تقل أهمية عن أي مهنة أخرى.

وقال أحمد شحاتة، المتحدث الإعلامي لشركة "نهضة مصر"، إن عامل النظافة كان مثالاً للأمانة والشرف، ولم يطمع في الأموال التي عثر عليها، وأعاد الاوراق الهامة إلى صاحبها، في محاولة منه للتأكيد على أمانة عمال شركة النظافة.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى التنبيه على جميع العمال بضرورة إعادة أي أمانات إلى أصحابها، لافتاً إلى أن الشركة تستجيب يومياً لجميع الشكاوى المرتبطة لتجمعات القمامة في الشوارع.