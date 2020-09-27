بومبيو يجري اتصالا مع الأمين العام لـ"الناتو" بشأن خفض التوتر بالمتوسط

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حوارات مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بشأن خفض التوتر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال بومبيو إنه سعيد بالحوار الذي ناقش أيضا أهمية المحافظة على وحدة الحلف حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد.

وتأتي هذه المحادثات الهاتفية قبل يوم من زيارة بومبيو لليونان التي يفترض أن تمتد إلى نهاية سبتمبر، وسيلتقي خلالها رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيين لتجديد الالتزام المشترك بتعزيز الأمن والسلام في منطقة شرق المتوسط.