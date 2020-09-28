مستقبل وطن: المشاريع المصرية لم تتوقف بسبب كورونا.. فيه خطة شغالة

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن افتتاح المشاريع في مصر هو أمر مستمر بغض النظر عن الوضع الاقتصادي العالمي نتيجة جائحة كورونا: "فيه خطة شغالة".

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك خطة كبرى تعمل عليها الحكومة المصرية بعملية منظمة تسير على خط لا تحيد عنه مهما واجهت من صعوبات على الحدود وما شابه: "كل ده بيحصل والخط ماشي زي ما هو"، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما ينبع على المصريين بضروره التماسك على الجبهة الداخلية المصرية، وهو ما يستلزم يقظة من قبل المواطنين: "الإخوان قاعدين معانا وكل همهم أنهم يوقعوا البلد، وده وضع مش موجود في العالم كله".

وأكد أن نظام القائمة تضم كافة الإيدولوجيات المختلفة لتأهيلهم للدخول إلى مجلس النواب، ويجب على كافة الأصوات تحت قبة البرلمان ألا تكون جميعها واحدة، والبرلمان يشمل الجميع.