حسام الخولي: فزنا بـ70 مقعدًا بالفردي و59 بالقائمة في انتخابات الشيوخ
كتب:
محمد عزالدين
07:49 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
المهندس حسام الخولي
قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب سيعلن الأرقام النهائية للفائزين من الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أنه بالحسابات العادية هناك حوالى 70 فردي و59 قائمة، من الحزب فازوا بالانتخابات.
وأضاف "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن نسبة 14% المشاركة بالانتخابات تعتبر نسبة كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم إقامة أي مؤتمرات مع المواطنين.
ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الدوائر فى انتخابات مجلس الشيوخ تكون كبيرة عن انتخابات مجلس النواب، ولذلك نجد أن هناك نسبة أعلى في المشاركين في مجلس النواب عن مجلس الشيوخ.