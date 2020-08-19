حسام الخولي: فزنا بـ70 مقعدًا بالفردي و59 بالقائمة في انتخابات الشيوخ

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب سيعلن الأرقام النهائية للفائزين من الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أنه بالحسابات العادية هناك حوالى 70 فردي و59 قائمة، من الحزب فازوا بالانتخابات.

وأضاف "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن نسبة 14% المشاركة بالانتخابات تعتبر نسبة كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم إقامة أي مؤتمرات مع المواطنين.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الدوائر فى انتخابات مجلس الشيوخ تكون كبيرة عن انتخابات مجلس النواب، ولذلك نجد أن هناك نسبة أعلى في المشاركين في مجلس النواب عن مجلس الشيوخ.