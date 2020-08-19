رئيس التحرير

محمود مسلم

حسام الخولي: فزنا بـ70 مقعدًا بالفردي و59 بالقائمة في انتخابات الشيوخ

كتب:

محمد عزالدين
07:49 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
المهندس حسام الخولي

المهندس حسام الخولي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب سيعلن الأرقام النهائية للفائزين من الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أنه بالحسابات العادية هناك حوالى 70 فردي و59 قائمة، من الحزب فازوا بالانتخابات.

وأضاف "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن نسبة 14% المشاركة بالانتخابات تعتبر نسبة كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم إقامة أي مؤتمرات مع المواطنين.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الدوائر فى انتخابات مجلس الشيوخ تكون كبيرة عن انتخابات مجلس النواب، ولذلك نجد أن هناك نسبة أعلى في المشاركين في مجلس النواب عن مجلس الشيوخ.

اقرأ المزيد:

مصطفي النفيلي عضو مجلس الشيوخ: أبواب "مستقبل وطن" مفتوحة للجميع

70 مقعد شيوخ لـ"مستقبل وطن" و5 لـ"الشعب الجمهوري" وفوز "مستقل" وحيد

عمليات "مستقبل وطن": زحام على التصويت في عدد كبير من اللجان بسوهاج

عمليات "مستقبل وطن" ترصد تزايد أعداد الناخبين في كفر الشيخ

مشروعات "مستقبل وطن" بأسوان: نراهن على المرأة في تغيير دفة الانتخابات

مشروعات "مستقبل وطن" بأسوان: المرأة كلمة السر في انتخابات "الشيوخ"

مشروعات "مستقبل وطن" بأسوان تدعم مرشحيها من خلال المرأة