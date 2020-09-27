شروط وضوابط الالتحاق بمدارس الخدمات الخاصة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وما يعادلها بمدارس الخدمات الخاصة بالفترة المسائية، بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة الصناعي والتجاري والفندقي، نظام الثلاث سنوات.

وحددت الوزارة عدة ضوابط للالتحاق بهذه المدارس، وهي:

- ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 18 سنة، على أن تُخصص لهم فصول مستقلة بالفترة المسائية في المدارس التى تقررها كل مديرية.

- أن يكون للحاصلين على الإعدادية المهنية فصول خدمات مهنية خاصة بهم فى كل نوعية على ألا يزيد عدد الطلاب المقبولين بالصف الأول فى ذات العام، مع مراعاة ألا يقل عدد الطلاب فى الفصل عن 20 طالبًا ولا يزيد عن 40 طالبًا.

- الطالب يسدد مبلغًا وقدره 1500 جنيه سنوياً كاشتراك عند التحاقه بهذا النظام، ويتم تطبيق قواعد الصرف الخاصة.

- توفير خدمات التعليم الخاصة بالطلاب ومكافآت المعلمين، بما يحقق تحسين مستوى المدرسة والمعلم، على أن يعاد توزيع المعلمين "النظري والعملي" المعينين والمؤقتين بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة على الفصول المسائية التى تطبق هذا النظام يما يحقق تكافؤ الفرص بينهم.

- في حالة وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد هذا العجز مع جواز الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى المعاش.

- يعامل الطلاب الذين يتم قبولهم ولا تزيد سنهم عن 18 عامًا معاملة الطلاب المنتظمين عند طلبهم لتأدية الخدمة العسكرية، وتتولى المديريات والإدارات بالمحافظات الإشراف على امتحانات النقل على نظام الخدمات فى مدارس التعليم الفنى التابعة لكل مديرية وتحدد المدارس التى يتم إجراء هذا الامتحان بها

- يسدد الطالب أسعار الكتب المقررة، ويتم توزيعها عليهم طبقًا لكشوف يوقع عليها الطالب، ويسري على الطلاب قواعد قانون التعليم بشأن نظم التقييم وضوابط امتحانات النقل والدبلومات الفنية لطلاب المدارس.

مصروفات المدارس الرياضية للعام الدراسي الجديد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، قائمة مصروفات العام الدراسي الجديد، للطلاب في المدارس الرياضية بجميع مراحلها الدراسية.

واعتمدت الوزارة، زيادة قدرها 7% عن مصروفات العام الماضي، التي كانت تُقدر بمبلغ 570 جنيها، بما يعني أنها ستصل هذا العام لمبلغ 610 جنيهات، يقوم الطالب بسدادها مرة واحدة أثناء تقديم الملف للطلاب الجدد، أو في بداية العام الدراسي الجديد للطلاب المنتقلين من مرحلة دراسية إلى أخرى.

استمرار إجراء اختبارات القبول للراغبين في الالتحاق بالمدارس الرياضيةوأشارت الوزارة، إلى استمرار إجراء اختبارات القبول حتى الآن، للراغبين في الالتحاق بالمدارس الرياضية، التي تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، نظرا للقبول الكبير من الطلاب على الاختبارات.

وكانت الوزارة، أعلنت فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس للعام الدارسي 2020-2021، بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم بنين بنات، الجيزة، القليوبية، سوهاج، الأقصر، أسوان للبنين فقط، ابتداء من يوم السبت 8 أغسطس 2020 الماضي، ويستمر لمدة ثلاث أسابيع، على أن تنتهي الاختبارات يوم 30 سبتمبر 2020.