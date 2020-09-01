محافظ الشرقية: تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الفنية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الفنية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسي 2019/ 2020 للقبول بالصف الأول الثانوي الفني، للعام الدراسي الجديد.

وجاء قرار المحافظ بتخفيض الحد الأدنى للقبول في بعض المدارس الفنية لاستكمال الكثافة الطلابية بتلك المدارس، وتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية الفنية، في نطاق المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وأوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن قرار النزول بالمجمو،ع جاء في اطار استكمال بعض مدارس التعليم الفني الكثافة الطلابية لنظام ثلاث وخمس سنوات، مشيرا إلى أن درجات القبول بالتعليم الصناعي جاءت كالأتى:

مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات 248 درجة.

مدرسة سلطان العويس نظام خمس سنوات 245 درجة.

مدرسة الشهيد طيار أحمد فؤاد بكر بالزقازيق 234 درجة.

مدرسة اللواء عبدالمنعم أبوالمجد الصناعية المشتركة بالزنكلون 230 درجة للشعبة العامة و170 درجة للشعبة المهنية.

مدرسة الزقازيق المعمارية بنين 233 درجة.

مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم (1) 238 درجة.

مدرسة تل حوين الصناعية المشتركة 233 درجة.

مدرسة بلبيس الصناعية بنين 230 درجة للشعبة العامة، و185درجة للشعبة المهنية.

مدرسة بلبيس الصناعية للبنات 234 درجة عام، و158 درجة مهني.

مدرسة مشتول السوق الصناعية بنين 233 درجة.

مدرسة منيا القمح الصناعية بنين 230 عام، و185 مهني.

مدرسة منيا القمح الصناعية بنات 230 عام، و185 مهني.

مدرسة مشهور الصناعية المشتركة 230 عام، و170 مهني.

مدرسو البوز الصناعية بنات 230 درجة.

مدرسة القرين الصناعية المشتركة 230 درجة.

مدرسة ههيا الصناعية للبنين 235 عام، و185 مهني.

مدرسة ههيا الصناعية بنات 235 عام، و185 مهني.

مدرسة أبو كبير المعمارية 235 عام و180مهني.

مدرسة كفر صقر الصناعية المشتركة 240 عام، و200 مهني.

مدرسة فاقوس الصناعية بنين 235 درجة.

مدرسة الحسينية الصناعية المشتركة 230 درجة.

مدرسة الصالحية الجديدة الصناعية المشتركة 230 درجة.

وأضاف وكيل أول الوزارة أن درجات القبول بمدارس التعليم الزراعي (عام / مهني ) جاءت كالآتي:

مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية 220 درجة.

مدرسة منيا القمح الثانوية الزراعية 220 درجة.

مدرسة فاقوس الثانوية الزراعية 230 درجة.

مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية 230 درجة.

مدرسة الشهيد ميلاد حنا بديرب نجم 220 درجة.

مدرسة الحسينية الثانوية الزراعية 220 درجة.

مدرسة السلام الثانوية الزراعية ببلبيس 220 درجة.

أما بالنسبة لمدارس التعليم التجاري والفندقي، فقد أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم النزول بدرجات القبول بالمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات إلى 208 درجة، مشيرا إلى أن مدارس التعليم والتدريب المزدوج، التي تم النزول بدرجات القبول بها، هي:

مدرسة السلطان عويس الثانوية الفنية للتعليم المزدوج 210 درجات.

المدرسة الثانوية للتعليم المزدوج 230 درجة.

المدرسة النسيجية الثانوية الفنية للتعليم المزدوج 210 درجات.

مدرسة بلبيس الثانوية الفنية للتعليم المزدوج 225 درجة.