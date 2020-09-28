الأمم المتحدة: 100 مليون مواطن مهددون بالفقر بسبب"كورونا"

قال أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إن الفقر لا يزال فى البلدان النامية يمثل تحدياً كبيراً، فمن المتوقع أن يقع ما بين 70 و100 مليون شخص فى براثن الفقر نتيجة لوباء فيروس كورونا بحلول نهاية 2020، وأضاف الأمين العام خلال كلمته على هامش فعاليات الدورة الـ 75 للجمعية العامة، أنه قد يواجه 265 مليون شخص إضافى نقصاً حاداً فى الغذاء.

وحذر رئيس المجلس الوطنى لنقابة الأطباء فى فرنسا، من أن بلاده ستواجه وباءً عاماً فى جميع أنحاء أراضيها لأشهر طويلة، إذا لم يتغير شىء بسبب نظام صحى غير قادر على الاستجابة لجميع المطالب، قائلاً: «الموجة الثانية آتية بأسرع مما اعتقدنا والتحذيرات التى وجهها وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران هذا الأسبوع ليست كافية»، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية. وتابع: «فى غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فإن فرنسا ستواجه تفشياً واسع النطاق فى جميع أنحاء أراضيها لعدة أشهر طويلة فى الخريف والشتاء، والعاملون الصحيون لن يتمكنوا من سد تلك الفجوات حيث أصبح الكثير منهم منهكين».

واعتبر مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، أنتونى فاوتشى، أن الأجسام المضادة التى تحول دون انتشار الفيروس فى الجسم، هى واحدة من بين الاستراتيجيات الواعدة لتجنب الوباء قبل وصول اللقاحات التى يجرى تطويرها.

وتواصل روسيا تطعيم مواطنيها باللقاح ضد فيروس كورونا، وقال عمدة العاصمة الروسية، سيرجى سوبيانين، إنّه جرى حتى الآن تطعيم أكثر من 3 آلاف شخص من سكان موسكو باللقاح، ولم يُعانِ أحد من الذين تم تطعيمهم من أى مشكلات صحية، مشيراً إلى أنّه خضع لعملية التطعيم، ولم يحدث له أى مكروه، رغم مرور عدة أشهر.