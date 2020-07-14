أبو بكر: أتوقع أن تتصدى الدولة لـ"قلة الأدب".. "الناس عارفة بتكلم على مين"

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن مصر ما بعد ثورة 30 يونيو، عُرف عنها العدل، والأدب، والانضباط، مطالبًا الدولة بالتدخل لوقف "قلة الأدب".

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن العدل لو غاب أو ظهرت قلة الأدب، فإن الناس لن يتحدوا: "لو قلة الأدب هي اللي ظاهرة وتسود والناس تتحصن بأمور فارغة، ويحصل قلة أدب أمام مرأى ومسمع الوطن العربي كله، الناس لن تتحد".

وتابع، أن سيادة وانتشار التجاوزات و "قلة الأدب"، تجعل المواطنين يحسون بوجود فوارق: "الناس هتحس إن في مواطن ومواطن بشَرطة، احذروا الظلم وقهر الناس".

وأردف، أنه يحزن عندما يشاهد سيدات فضليات يناشدن بالحفاظ على كرامتهن: "إن غاب العدل لا يمكن الحديث عن انتماء أو توافق، مصر الجديدة مؤدبة وتحفظ للناس كرامتهم، أرجوكم الناس تسأل في كل البيت، هو في إيه".

وأتم: "أظن واضح انا بتكلم على مين، والناس في البيوت عارفة أنا بتكلم عن مين، الناس منتظرة العدل اللي تعودنا عليه بداية من 30 يونيو والقيم التي أرستها ثورة 30 يونيو، مصر بلد راقية ولا تعرف أي نوع من انواع السلوكيات الخارجة عننا، ده يرضي مين، أتوقع وأتمنى أن يكون للدولة المصرية ردة فعل انتصارًا لمبادئ وقيم وضعتها ثورة 30 يونيو لمصر.