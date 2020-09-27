وزير الرياضة: وفرنا 2 مليار جنيه خلال عامين.. ونسعى للتمويل الذاتي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه جرى توفير 2 مليار جنيه من ميزانية الوزارة خلال عامين، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وبالتالي تم خلق فرص عمل عبر تدشين عدد من المشروعات، مؤكدًا أن التعاون الوزاري مع القطاع الخاص يجري بشكل محوكم وبعقد موحد يتمتع بشفافية كاملة ويتبع قواعد الحوكمة.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أنه تم تدشين عدد من المشروعات بلغت 260 مشروع تجاري يتم مراجعتها قانونيًا، من أحل إدارة قطاع الرياضة من مفهوم اقتصادي واستثماري، عبر مشروعات اتحادات الرياضة والأندية، تدر تمويلًا ذاتيًا لوزارة الشباب والرياضة.

وعن المشروعات التي تم تدشينها مؤخرًا، أوضح وزير الشباب والرياضة، أنه تم إطلاق مشروع قومي "للموهبة والناشئين"، بجانب مشروع "البطل الأولومبي"، والذين يطبقا معايير علمية وبدينة لانتقاء أفضل المتدربين، كما تم تخصيص ميزانية لافتتاح وصيانة 215 مركزًا للناشئين على مستوى الجمهورية.