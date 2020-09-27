بشرى: إجراءات "الجونة السينمائي" ستكون أكثر صرامة من "فينيسيا"

وصفت الفنانة بشرى، مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الدورة الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلي 31 أكتوبر المقبل، بالاستثنائية في ظل تداعيات وباء "كورونا" العالمي.

وقالت بشري في جلسة جمعتها بعدد من الصحفيين المصريين داخل مقر المهرجان بمنطقة الزمالك، اليوم الأحد، إنها حضرت الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا السينمائي، ولمست حالة الانضباط المتبعة فيما يخص الإجراءات الاحترازية، مؤكدة علي أن مهرجان الجونة سيتخذ إجراءات أكثر صرامة لحضور هذه الدورة.

وطالبت بشري الصحافة بالاهتمام بتغطية المهرجان من كل جوانبه، ومنها جسر الجونة السينمائي، بخاصة وأن الإعلام التليفزيوني يولي اهتماماً أكثر بعروض الأفلام والفعاليات التي تشهد حضور النجوم علي السجادة الحمراء.

وكان مهرجان الجونة السينمائي أعلن عن ملصق دورته الرابعة، اليوم الأحد، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، صاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركزالجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها". الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

وصرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما. هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.