بدون تدخل بشري.. روبوت مصري للتعقيم يقضي على كورونا في ثوانٍ

دائما في الأزمات يظهر العلماء والباحثون، وفي أزمة كورونا عمل فريق بحثي في صمت ليخرج لنا بصناعة روبوت للتعقيم مثبت فعاليته معمليا في القضاء على فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 99.9%.

يعمل روبوت اينوفيجن innovision robotics على التعقيم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، ويمكنه صعود ونزول المنحدرات ذات المواصفات القياسية للمستشفيات والفنادق وغيرها من المنشآت.

يوفر الروبوت بيئة آمنة صحية خالية من الفيروسات والبكتريا في وقت قياسي، كما أن الروبوت يعمل بشكل اوتوماتيكي بدون دخول عنصر بشري في عملية التعقيم عن طريق برمجته باستخدام "التابلت"، والروبوت قادر على تعقيم مبني كامل في وقت قياسي مع امكانية الشحن التلقائي للبطاريات الداخلية بطريقة اوتوماتيكية، يستخدم للمستشفيات والفنادق والبنوك والمطارات وغيرها من المنشآت.

جدير بالذكر أن القائمين على صناعة الروبوت أسسوا شركة بحثية ضمن الشركات البحثية التي تحتضنها أكاديمية البحث العملي، وحصلوا على مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي الهدف من المنحة لعمل منظومة للروبوتات لرسم خرائط الألغام في الصحراء الغربية، وتم تكريم المشروع في معرض إطلاق طاقات المصريين من جانب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2018.

وكان آخر المشروعات والتي تنافس عالميا الآن هي أحدث روبوت لتعقيم المنشآت وهو روبوت التعقيم باستخدام أشعة الألترافايلوت والتي قاموا باختبارها معمليا في المعامل المركزية ضد فيروس كورونا COVID-19 .