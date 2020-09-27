أديب للمواطنين: فاكرين طوابير بنزين مرسي؟

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالنجاحات التي حققتها الإدارة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "من ساعة ما جات الإدارة دي، وقفتوا في طابور بنزين؟! وقفتوا في طابور أنبوبة؟! انتو بتنسوا".

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن مصر كانت تشهد الكثير من المشاهد المخجلة بسبب طوابير الأنابيب: "فاكرين طوابير مرسي بتاعة البنزين؟! ده كان نابغة الاقتصاد والعالم بتاع ناسا".

وتابع أديب، أنه يحترم المعارضة: "لكن لازم تبقى في حاجات تعجبك وحاجات تانية لأ، ممكن نتكلم عن الإزالة، لكن مش مشروع زي مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد".

وأردف: "بعض الدول قدمت طلبات للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بسبب أزمة كورونا ولم يوافق، لكن عندما قدمت مصر طلبًا بالحصول على قرض إيجابي وافق على الفور بسبب نجاح مصر في تجربة الإصلاح الاقتصادي".