صور.. استقبال السياح في الغردقة وشرم الشيخ بالورود والهدايا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة إير مولدوفا air moldova القادمة من كيشيناو عاصمة مولدوفا وعلى متنها 138 راكباً، وكان في استقبالهم الطيار خالد عبدالسلام مدير مطار شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعياً إلى شرم الشيخ خلال الفترة القادمة.

كما استقبل مطار الغردقة الدولى بالأمس رحلةً شركة إنتر اير (Enter Air ) القادمة من العاصمة البولندية وارسو وعلى متنها 165 راكباً للاحتفال باليوم العالمى للسياحك وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى الغردقة بعد توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا.

وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار وممثلين عن مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، حيث تم توزيع النشرات السياحية عن مقاصد مصر السياحية المختلفة مقدمة فى حقائب صغيرة تحمل اسم مصر.

وتم استقبال الطائرتين بتقليد رش المياه وقام فريقى العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة وشرم الشيخ بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

يأتى ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ومختلف دول العالم والتنسيق المثمر والدائم بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار.