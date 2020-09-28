بعد إضافة سواقط القطاع الحكومي والصحفيين.. طرق الاستعلام عن العلاوات الخمس

خلال الفترة الأخيرة استطاع أكثر من 70 ألفا من أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية الخاصة وسواقط القطاع الحكومي، من الاستعلام عن فرق العلاوات الخمس القطاع الخاص، والحصول على متجمد العلاوات.

وقال نقيب الصحفيين ضياء رشوان في بيان صحفي منذ أيام، إنه تمت إضافة وفقا للقواعد 1072 مستفيدا جديدا، يضافون إلى نحو 7200 مستفيد سابق، وتابع: سوف يتم تنفيذ كل هذه الحالات الجديدة مع صرف المعاشات في الأول من أكتوبر المقبل.

وبدأ منذ سبتمبر صرف الدفعة الثانية من متجمد العلاوات الخمس، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات من هنــــــــا.

- يمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق كتابة إما الرقم القومي للقائم بالصرف، أو كتابة الرقم التأميني.

- بعد ذلك اكتب اسم الأم، ثم اضغط على "أنا لست برنامج روبوت".

- بعد ذلك أرسل الطلب لتتمكن من معرفة قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرحت في وقت سابق بأنَّ صرف العلاوات الخمسة كان وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتمّ صرفها فى دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه، مشيرة إلي أنَّها ستصرف بأثر رجعي وتكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.