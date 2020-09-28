نصر محروس عن اتهامه بتعطيل موهبة بهاء سلطان: هو اللي موقف حالي

استنكر المنتج نصر محروس، اتهام الكثيرين له على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه وراء تعطيل موهبة المطرب بهاء سلطان، موضحًا أن ما يتردد عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، فهو يرى بهاء سلطان "موهبة محصلتش"، مضيفًا: "هو معطلني ومعطل نفسه، أنا اللي واقف حالي".

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن بهاء سلطان يغني في البرامج والأفراح والإعلانات ولا يمنح الشركة الموقع معها عقدا النسبة المتفق عليها وإنه حصل على 350 ألف جنيه نظير ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وأشار إلى أن عقده مع الفنان هو عقد اتفاق وليس احتكار وإن العقد شريعة المتعاقدين لإنتاج وبيع وتداول المصنفات الفنية، موضحًا أن بهاء سلطان وقع عقدا مع شركة روتانا رغم استمرار الأزمة بينهما، مستطردا: "بهاء عايز يمشي يمشي بالمعروف أو يقعد بالمعروف".