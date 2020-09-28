المرشحون المحتملون لدوائر الأقصر الثلاث.. معلومات تفصيلية لكل دائرة

شهدت المستشفيات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الكشف الطبي بالأقصر على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، تقدم 162 مرشحًا محتملًا، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن المديرية خصصت مستشفيات الأقصر الدولي، وأرمنت التخصصي، والمجالس الطبية بالأقصر، تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين.

وبدأت محافظة الأقصر إجراءات الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، اعتبارًا من الجمعة 11 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية المتخصصة، تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان.

"الوطن" استعرضت تفصيلاً للثلاث دوائر التي خصصت للمحافظة بمجلس النواب.

1- عدد من تم الكشف عليه طبيًا 162 مرشحًا.

2- عدد المرشحين الذين تقدموا للفردي 68 مرشحا.

3- عدد المرشحين الذين تقدموا للقائمة 12 مرشحا.

4- 64 مرشحا أعلنوا خوضهم السباق البرلماني لكنهم لم يتقدموا فعليًا لإحدى القوائم أو الفردي مما يعني خروجهم من السباق.

5- 36 مرشحا محتملا بالدائرة الأولى لمركز وبندر الأقصر

تلقت محكمة الأقصر الابتدائية، بإشراف المستشار أيمن هدهد رئيس المحكمة، أوراق ترشيح 36 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب، على الدائرة الأولى لمركز الأقصر.

6- من أبرز المتقدمين لخوض غمار الانتخابات النائب الحالي، الطيري حسن عبده، عبدالنبي الرشيدي، أحمد حسين خليل، الدكتور عبدالله محمد، بغدادي فزاع، حسني محمد علي محمد عبيد، خالد عبدالمنعم، أحمد العطيفى، بهاء أبوالحمد، علاء الدين راشد، خالد فكرى، الحسين بكرى، محمود بغدادى، طاهر الملواني.

7- 25 مرشحا محتملا لـ«النواب» بالدائرة الثانية غرب الأقصر

تلقت محكمة الأقصر الابتدائية، بإشراف المستشار أيمن هدهد رئيس المحكمة، أوراق ترشيح 25 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب، على الدائرة الثانية لمركز القرنة وارمنت بغرب الاقصر، وسط إجراءات وقائية مشددة في محيط المحكمة وداخل القاعة الرئيسيّة، التي تم تنظيم المقاعد بداخلها لتحافظ على التباعد الاجتماعى بين المرشحين الملتزمين بارتداء الكمامات، بحيث يجلس عدد فردين فقط من المرشحين على المقعد الواحد.

8- من أبرز المتقدمين لخوض غمار الانتخابات: النائب محمد ياسين عن حزب مستقبل وطن، ومنتصر سليم عن حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد الفرشوطى عن حزب الشعب الجمهوري ، علاء الغزالي، بهجت الصن، عبدالمنصف ياسين، أحمد سيد أبو المجد، محمد سيد بغدادي، إيهاب أبوديوك، ريمون فضل الله، ومنى عبد المقصود.

9- 22 مرشحا محتملا بالدائرة الثالثة بجنوب الأقصر

تلقت محكمة الأقصر الابتدائية، بإشراف المستشار أيمن هدهد، رئيس المحكمة، اوراق ترشيح 22 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب، على الدائرة الثالثة لمركز إسنا بجنوب الأقصر، وسط إجراءات وقائية مشددة في محيط المحكمة وداخل القاعة الرئيسيّة.

10- من أبرز المتقدمين لخوض غمار الانتخابات النائب خالد عبدالمنعم مجاهد عن حزب مستقبل وطن، الشاذلي البحيري، علاء إمام راجح، أبوطالب الحمصاني، باهي أمين، محمد أبوالغيط، أدهم المحامي، محمود حفني، والعمدة تقادم عن حزب الشعب الجمهوري.