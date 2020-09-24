منهم 2 بالدورة السابقة.. القائمة الوطنية لـ"النواب" تضم 4 من الأقصر
08:21 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
أرشيفية
كشف مصدر لـ"الوطن" أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2020 عن محافظة الأقصر، والتي تضم كلًّا من: «أحمد إدريس، ومحمد العماري، وأماني الشعولي، وزينب بغدادي السلايمي».
وكانت الأقصر شهدت خلال الفترة الماضية تكهنات كثيرة بشأن إعلان أسماء المرشحين للقائمة الوطنية، فيما اجتاحت حالة من الاستياء في مناطق الكرنك وأرمنت لعدم وجود ممثل لهم في القائمة.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى بالخارج في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر المقبل، وفي الداخل من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد 24 و25 من الشهر نفسه، وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الأحد 21 نوفمبر، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة أيام السبت والأحد والإثنين 21 و22 و23 نوفمبر.
وتجرى الإعادة بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الإثنين 30 نوفمبر، أما انتخابات المرحلة الثانية فتبدأ في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر، وفي الداخل السبت والأحد 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد 15 نوفمبر.