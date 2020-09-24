منهم 2 بالدورة السابقة.. القائمة الوطنية لـ"النواب" تضم 4 من الأقصر

كشف مصدر لـ"الوطن" أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2020 عن محافظة الأقصر، والتي تضم كلًّا من: «أحمد إدريس، ومحمد العماري، وأماني الشعولي، وزينب بغدادي السلايمي».

وكانت الأقصر شهدت خلال الفترة الماضية تكهنات كثيرة بشأن إعلان أسماء المرشحين للقائمة الوطنية، فيما اجتاحت حالة من الاستياء في مناطق الكرنك وأرمنت لعدم وجود ممثل لهم في القائمة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى بالخارج في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر المقبل، وفي الداخل من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد 24 و25 من الشهر نفسه، وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الأحد 21 نوفمبر، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة أيام السبت والأحد والإثنين 21 و22 و23 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الإثنين 30 نوفمبر، أما انتخابات المرحلة الثانية فتبدأ في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر، وفي الداخل السبت والأحد 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد 15 نوفمبر.