"اشتري عربية دلوقتي ولا أستنى؟".. رابطة مصنعي السيارات تجيب

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن أسعار السيارات مختلفة هذا العام مقارنة بباقي الأعوام السابقة خاصة بعد مشكلة فيروس كورونا التي حدثت في الربع الثاني من 2020، سواء في مصر أو خارجها.

وأضاف "سعد" خلال لقاء عبر الفيديوكونفراس ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الاتفاقيات التي أبرمت خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري مع كل المصانع العالمية كانت مختلفة، حيث انخفضت الطلبيات لضبابية الوضع للمصانع، وبالتالي مخزون السيارات بمصر كانت معينة، فأصبح المعروض كثيرا والطلب منخفضا.

وأشار إلى أن بعد استقرار الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا، وبات الوضع طبيعيا، والطلب يرتفع والمعروض منخفض، وبالتالي الأسعار التي كانت موجودة خلال كل عام اختلفت هذا العام فارتفعت الأسعار نسبيا، نتيجة لعدم وجود الدولار والتعامل بالنقدية في قطاع السيارات.

وأكد أن أسعار السيارات ستظل مرتفعة الفترة المقبلة، لأن عدد السيارات في مصر أقل من المطلوب، "الوضع السنادي مختلف مش هيبقى زي كل سنة إن موديل 2020 ينخفض وموديل 2021 يرتفع، ولكن الأسعار هتمسك نفسها شوية الفترة دي لحد ما الرؤية تبان الفترة المقبلة".

وأشار إلى ان الشخص الذي لديه احتياج للسيارة عليه أن يشتري حاليا، "احنا مش عارفين الوضع العام رايح فين"، مؤكدا أن نسبة السيارات المحلية في السوق المصري لا تتعدى من 30 لـ40%، لافتا إلى أنه لا يوجد فارق بين السيارات المجمعة محليا أو المستوردة من الخارج، ناصحا المواطنين بدعم الصناعة المحلية.

وعن عدم انخفاض أسعار السيارات في مصر رغم انخفاض اليورو والدولار، قال إن أسعار السيارات لا تخفض بشكل مباشر عقب انخفاض العملة إلا بعد شهرين إلى 3 أشهر وتسمى هذه الفترة بـ"نوة الاستيراد".

وأوضح أن سبب انتعاش سوق المستعمل لأن فكر العميل بات مغايرا ويبحث عن احتياجاته، "لو جبت عربية مستعملة وتؤدي نفس الغرض وهتنفعي الفترة الجاية لحد ما أشوف السوق رايح بيا فين".