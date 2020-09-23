"غازتك": التحويل للغاز الطبيعي لا يؤثر على السيارات القديمة بشرط

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلي زيادة أعداد السيارات التي يتم تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وذلك وفقا لخطط الدولة.

ويتساءل العديد من الراغبين في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إذا كان هناك تأثير ضار على تحويل سياراتهم القديمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وفي هذا السياق قالت شركة "غازتك" العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إنه لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات بالغاز الطبيعي القديم منها والحديث.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أن التحويل لا يضر بالسيارة ولكن يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

وأشارت إلى أنه فيما يخص عزم المحرك، فإن نتيجة دخول الغاز داخل غرفة الاحتراق في صورة غازية تصبح الكمية اللازمة من الغاز الطبيعي أقل نسبياً من الكمية المطلوبة في الوقود السائل مما يؤثر في القدرة على التسارع بنسبة لا تتعدى 6 % في أقصي ظروف التشغيل ولكن ذلك يساعد على التوفير في استهلاك الغاز الطبيعي عن البنزين بنفس النسبة.

ولفتت إلى أنه للتغلب على ذلك، فإنه يتم تركيب جهاز يقوم بتقديم الشرارة مع العمل بالغاز الطبيعي وذلك للحصول على احتراق كامل مما يؤدى إلى زيادة القدرة عند استخدام الغاز الطبيعي.