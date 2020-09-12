هوندا وتويوتا توسعان مبيعات المركبات الهيدروجينية في كاليفورنيا

أعلنت شركة تويوتا وهوندا على توسيع مبيعات المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV) في كاليفورنيا لدعم محطات شل الهيدروجين .

وتعمل الشبكة الموسعة لشركة ل على تسريع وزيادة عدد محطات التزود بالوقود بالهيدروجين لدعم نمو سوق مركبات الهيدروجين FCEV، ما يقلل بشكل كبير من الانبعاثات من قطاع مركبات النقل، وتزويد العملاء بوصول ملائم وموثوق إلى وقود بتكلفة تنافسية لعرض قيمة مقنعة.

وكان في 4 سبتمبر 2020 ، نشرت لجنة الطاقة في كاليفورنيا (CEC) إشعارًا بجائزة لدعم البنية التحتية للتزود بالوقود بالهيدروجين في كاليفورنيا، وشاركت شركة Shell Hydrogen، كمقدم طلب في فرصة التمويل وحصلت على 40.8 مليون دولار.

وفي حالة نجاحها، ستقوم شل الهيدروجين بتركيب معدات إعادة التزود بالوقود بالهيدروجين في 48 محطة بيع بالتجزئة موجودة في شل، وتحديث محطتين حاليتين لشركة شل للهيدروجين.