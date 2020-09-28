القضاء الأمريكي يوقف قرار ترامب بمنع تحميل "تيك توك"

أصدر قاض أمريكي في واشنطن، قرارًا مؤقتًا بوقف أمر أصدرته إدارة ترامب بمنع شركة أبل ومحرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابيت، من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الإنترنت، والذي كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 11.59 مساء الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد، على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك، للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

لكن رغم ذلك، رفض القاضي وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر.

وقال محامي تيك توك جون هول خلال جلسة الاستماع، إنّ الحظر "عقابي" و"تعسفي" ويغلق منتدى عام يستخدمه نحو 100 مليون أميركي.

واعتبرت شركة "بايت دانس" أنّ الحظر غير ضروري لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية تيك توك في الولايات المتحدة ومعالجة قضية الأمن القومي التي أثارتها إدارة ترامب.