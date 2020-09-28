استمرار الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة أسيوط حتى 28 أكتوبر

تواصل جامعة أسيوط اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بمختلف كليات الجامعة، وذلك وسط تدابير احترازية اتخذتها إدارة الجامعة، للوقاية من فيروس "كورونا"، تتضمن تنظيم أعمال الكشف، ومنع التكدس والزحام، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وتفقد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، سير أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد، يرافقه نائبه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شحاتة غريب، والدكتورة عزة عز الدين، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة أماني الشاهد، مدير مستشفى الطلبة.

وشدد رئيس الجامعة على توفير كافة التسهيلات المطلوبة للطلاب خلال خضعوهم للكشف الطبي، موجهاً بضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية التي قررتها إدارة الجامعة للوقاية من عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شحاتة غريب أنه من المقرر أن تتواصل أعمال الكشف الطبي على الطلاب حتى الأربعاء 28 أكتوبر القادم، وذلك وفق جدول زمني محدد لكافة كليات ومعاهد الجامعة، بمعدل 800 طالب وطالبة يومياً، موضحاً أن الكشف الطبي يُعد إحدى الخطوات الأساسية لقيد الطلاب في كلياتهم، حيث يقوم كل طالب باستلام بطاقة الكشف الطبي عند تقديم أوراقه بكليته المرشح لها، قبل موعد الكشف المحدد لكلياتهم.

ويتضمن الكشف في عيادات الرمد والعظام والصدر والأسنان والباطنة، إضافة إلى تحليل "فيروس سي"، ، وعلى أساس هذا الكشف يتم عمل بطاقة صحية للطلاب الجدد طوال دراستهم بالجامعة، كما يتم تحويل الطلاب من ذوي الأمراض المزمنة إلى اللجنة الطبية، لتسجيل أسمائهم وحصولهم على العلاج.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه جرى زيادة أيام الكشف كإجراء احترازي لمنع تكدس الطلاب، مع التنبيه على الطلاب مسبقاً بارتداء "الماسك" الطبي عند حضورهم للكشف، ودخول الطلاب إلى العيادات تدريجياً، مع الاحتفاظ بمسافات بينية آمنة بين كل طالب، وتعقيم الطلاب بالكحول قبل دخولهم إلى عيادات الكشف، بالإضافة إلى استمرار عمليات تطهير وتعقيم أماكن الكشف الطبي، مع التشديد على القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتسهيل الإجراءات على الطلاب والتيسير عليهم، مشيراً أن ذلك يأتي تأكيداً لحرص إدارة الجامعة على صحة وسلامة أبنائها من الطلاب.

وعملت جامعة أسيوط على توفير مقر مؤقت لمندوبى البنك الأهلي، وذلك لتوزيع بطاقات الإئتمان "فيزا" على الطلاب الجدد، لتسهيل إجراءات الدفع الإلكتروني وسداد المصروفات، وذلك منعاً للتكدس.