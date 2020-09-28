الصحة تستعد للسيول بـ2808 سيارات إسعاف و20 ألف كيس دم

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزراة الصحة والسكان، إنّ وزارة الصحة أعدت خطة استباقية استعدادا لمواجهة أي سيول محتملة.

وأضاف مجاهد، لـ"الوطن"، أنّ الوزارة خاطبت مديريات الصحة بالمحافظات، استعدادا لأي سيول أو فيصانات محتملة، وجرى الدفع بـ2808 سيارة إسعاف مجهزة بجميع المحافظات، إضافة إلى 11 لانش اسعاف نهري، وذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات.

وعن توافر أكياس الدم، كشف مجاهد عن أنّه لا يوجد مشكلة في توافر أكياس الدم أو البلازما، وجرى توفير 20 ألف كيس دم من جميع الفصائل، و68 ألف كيس بلازما بمراكز وبنوك الدم بجميع المحافظات.

وكانت "الوطن" انفردت من قبل بنشر خطة وزارة الصحة والسكان لمواجهة السيول، وبينها تعليمات وزارة الصحة للمديريات على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تضمنت 8 تعليمات، جاءت كالتالي:

1. توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية.

2. توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية.

3. زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف.

4. توافر عدد من الآسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.

5. التأكد من وجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة من الأشعة والمعمل وبنك الدم خلال فترة رفع الاستعداد للسيول.

6. جاهزية أجهزة قسم الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

7) تجهيز عدة فرق انتشار سريع بالمحافظات، لدعم المحافظات المجاورة عند الاحتياج مع توفير وسيلة انتقال مناسبة.

8. التنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية مثل الطب العلاجي والطب الوقائي وهيئة الإسعاف وبنك الدم والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية وهيئة التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية.

يذكر أنّ وزارة الري والموارد المائية، حذرت من ارتفاع منسوب مياه النيل، الذي أدى إلى غرق بعض الجزر في المحافظات الواقعة أراضيها على فرعي دمياط ورشيد، أبرزها غرق إحدى الجزر التابعة لمحافظة المنوفية.