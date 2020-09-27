وزيرة الهجرة تتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جولة تفقدية، للعاصمة الإدارية؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمبنى الوزارة الجديد، فى إطار تحركات الحكومة استعداداً لانتقال الوزارات تباعاً للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

حيث تفقدت وزيرة الهجرة مقر الوزارة الذي يقع ضمن المجمع الوزارى الذى يضم وزارة القوى العاملة، التجارة والصناعة، التعاون الدولى، والتجارة الداخلية ، وقطاع الأعمال العام، حيث وصل معدل تنفيذ حجم الأعمال في المبنى 85%.

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وكافة العاملين بالمشروع من الشركات المدنية، لما تحقق من نسبة إنجاز تصل 85% بجودة مرتفعة، كان فيها مراعاة لتوفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث.

وتبلغ مساحة مبنى وزارة الهجرة بالحي الحكومي 8371 متر مربع، مكونة من 5 طوابق مقسمه الى 128 غرفة عمل مكتبية، و 40 غرفة للفراغات الخدمية، بجانب عدد 12 دورة مياة مجمعة، و9 دورات مياة فردية، بالإضافة إلى مدخل VIP، ومدخل للموظفين، عدد سلم هروب في حالة الأزمات، عدد مصعد VIP، عدد 3 مصاعد للموظفين، وعدد مصعد للخدمة، كذلك عدد 2 بدروم بإجمالي قدرة استيعاب 672 سيارة خاصة بالمجمع الوزاري.