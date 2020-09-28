تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما بتهمة تجارة المخدرات بأسوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أسوان، تجديد حبس طالب جامعي و2 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى بيع المواد المخدرة بمحافظات جنوب الصعيد.

وبينما أنكر المتهمون أمام قاضي المعارضات الاتهامات الموجه إليهم، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان قيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من مسكن أحدهم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وحيازة وإخفاء مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وكان المتهمون قد ضُبطوا عقب تقنين الإجرءات حال تواجدهم بالمنزل المشار إليه، وبحوزتهم بندقية آلية والخزينة الخاصة بها، و2 فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقتين لذات العيار، وكمية لنبات البانجو المخدر زنة 3 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، إضافة إلى سيارة بدون لوحات معدنية مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع والمواد، المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهواتف للإتصال بعملائهم.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب القبض عليهم ومصادرة المضبوطات، وكلفت بإرسال عينة من المضبوطات للتأكد من أنها مواد مخدرة من عدمه.