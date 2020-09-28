السكة الحديد والمترو يوفران الكمامات بمنافذ بيع التذاكر بـ3 جنيهات

واصلت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، صباح اليوم الإثنين، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين ومكاتب صرافين التذاكر، إضافة إلى تعقيم وتطهير ماكينات صراف التذاكر الآلية، وأيضا توفير الكمامات الطبية بمنافذ بيع التذاكر بالمحطات وبيعها بـ3 جنيهات للركاب.

رسلان: 880 قطارا بالسكة الحديد يخضعون للتعقيم الدوري لمواجهة كورونا.. وتنظيف وتطهير المحطات كل ساعتين

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة واصلت تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة وعددها 880 قطارا يتم تعقيمهم بصورة مستمرة ودورية، إضافة إلى تنظيف المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر كل ساعتين تقريبا، موضحا أن جميع منافذ بيع التذاكر يتم تطهيرها وتعقيمهم، لتوفير كافة سبل الحماية للمواطنين.

رئيس السكة الحديد: لن يسمح لأي مواطن باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات تزامنا مع العام الدراسي الجديد

وشدد رسلان، خلال حديثه لـ"الوطن"، على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية وعدم الاستهتار بالوضع الراهن، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأي مواطن باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، لمنع انتشار الفيروس بين الركاب، تزامنا مع العام الدراسي الجديد، والذي من المنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن العاملين من المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، كما أن أعمال نظافة المحطات والأرصفة تتم بشكل دوري، ولا يوجد أي تقاعس من العمال، منوهًا أن جميع ورش صيانة القطارات يتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري للحفاظ على أرواح العاملين من فنيين ومهندسين وعمال.

متحدث مترو الأنفاق: متابعة لحظية لتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة فيروس كورونا

ومن جهته، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ هناك متابعة لحظية لتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العمل بالمحطات لحظة بلحظة، للتأكد من عدم وجود أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل اليومي.

وأشار عبدالهادي، لـ"الوطن"، إلى أنّ القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو، تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يوميا، قبل انطلاق الرحلات، لافتا إلى أنّ جميع منافذ بيع التذاكر بالمحطات تخضع لعمليات تطهير شاملة، للحفاظ على أرواح المواطنين، كما أن الشركة تعمل على تنفيذ حملات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات بصورة شبه يومية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن هيئة السكة الحديد وشركة المترو أطلقا حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه، وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر، بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها، أو أي مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبه بها، والتى تم تأكيد إصابتها معمليًا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أي حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.