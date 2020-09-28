بالأسماء.. 18 مرشحا في الدقي والعجوزة والجيزة على مقعدين بـ"النواب"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

ويتنافس على دائرة الدقي والعجوزة وقسم الجيزة 18 مرشخا فردي على مقعدين.

وجاءت أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية كالتالي:

1. منتصر رياض، رمز قلم، "مستقبل وطن".

2. زكي عباس، رمز كتاب، "مستقبل وطن".

3. مصطفى سيد عبدالخالق عبدالرحمن، وشهرته الدكتور مصطفى عبدالخالق، رمز حصان، مستقل.

4. عبدالرحيم علي، رمز أسد، مستقل.

5. شريف بركات أحمد شمس الدين، وشهرته شريف بركة، رمز السد العالي، مستقل.

6. مروة سعيد فوزي الطحاوي، رمز هل، "المصريين".

7. هدى عدلي أحمد الملاح، وشهرتها هدى الملاح، رمز هدهد، مستقل.

8. محمود محمد محمود عبده أحمد، وشهرته محمود الشمري، رمز صقر، مستقل.

9. ميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم، وشهرتها ميرفت إبراهيم، رمز لؤلؤة، مستقل.

10. محمد أبوالعينين، رمز مدفع، مستقل.

11. رجب أحمد رواش إبراهيم، رمز تاج، "حماة الوطن".

12. أحمد سمير محمد حسين الشيخ، وشهرته أحمد سمير الشيخ، رمز سفينة، مستقل.

13. أحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم، وشهرته أحمد مجدي سيف النصر، رمز سماعة طبيب، مستقل.

14. ناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد، وشهرته فاروق القبلاوي رمز بندقية صيد، مستقل.

15. مصطفى محمد مرسي أحمد، وشهرته مصطفى النعمان خلف، رمز ساعة يد، مستقل.

16. رحاب محمود عثمان محمود عمر، وشهرتها بوسي محمود، رمز سيارة نقل، مستقل.

17. سمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود، رمز عقرب، مستقل.

18. أحمد مرتضى أحمد منصور، رمز صاروخ، "الشعب الجمهوري".

"الوطنية للانتخابات": 29 محكمة تتلقى أوراق المرشحين بالنظام الفردي و4 للقائمة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدَرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة فقد حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربعة دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الإبتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.