"سعفان" يشهد انطلاق فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بالزقازيق

انطلقت، منذ قليل، فعاليات الملتقى العلمي الأول للسلامة والصحة المهنية، بجامعة الزقازيق، تحت شعار "صفر إصابات 2"، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق.

وكان محافظ الشرقية استقبل الوزير بديوان عام المحافظة، لتوزيع 229 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، لتوفير أوجه الدعم والرعاية والحماية لهذه الفئة، وكذلك توزيع 90 عقد عمل لذوي الهمم، إيماناً بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة ولدمجهم في المجتمع وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق حياة كريمة لهم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة.

وسلم وزير القوى العاملة، 91 عقد عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص، كما تم توزيع 229 شهادة أمان، خلال اجتماع الوزير بديوان عام محافظة الشرقية بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمسؤولين بالقوى العاملة.