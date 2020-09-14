"مشروعك" يساهم في تنفيذ 5 آلاف و331 مشروعا للشباب بالمنوفية 

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم في تنفيذ 5 الآف و331 مشروع للشباب منذ بدء البرنامج، بتمويل يصل أكثر من 655 مليون جنيه مما ساهم في توفير ما يزيد عن 8 الآف فرصة عمل للشباب بنطاق المحافظة.

وذلك في ضوء توجيهات الدولة والقيادة السياسية بتمويل مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتشجيع الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر.

كما صرح محافظ المنوفية أنه خلال شهر أغسطس تم توفير 110 فرصة عمل لشباب الخريجين من خلال تنفيذ 83 مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بتمويل تجاوز 12 مليون و830 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن "مشروعك" يخدم جميع المجالات سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو تجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب، وأن من أهم المشروعات (تجارة مواد بناء، محلات ملابس جاهزة، بيع وتقطيع زجاج، مصنع مواسير بلاستيك، مخبز، مكتبة)، وغيرها من المشروعات.

وناشد محافظ المنوفية جموع الشباب بالإقبال على هذه المبادرة لإحداث تنمية مجتمعية واقتصادية والحد من البطالة.