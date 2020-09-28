رئيس جامعة أسيوط: عودة الأنشطة الطلابية خلال العام الجديد

اعتمد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة عليا لمتابعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار إعلان رئيس جامعة أسيوط، عودة الفعاليات والأنشطة الطلابية بالجامعة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة.

وأوضح الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية تضم: "الدكتور عماد الدين شعبان رئيس قسم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ورئيس اللجنة، والدكتور مدحت عربي خليل الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب، ومقرر اللجنة، وعضوية كل من:" الدكتورة منى مصطفى المهدي الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ الأستاذ بكلية الطب البيطري، والدكتور حاتم فتح الله الحفني الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية، والدكتورة ياسمين أحمد محمود الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، والدكتور أحمد عبد الموجود المدرس بكلية الحقوق، وأحمد محمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية، والدكتور إسلام محمود أحمد المدرس المساعد بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة، وأسماء عبد العزيز طبيبة بوحدة مكافحة العدوي، ومصطفي محمد أبو العلا طبيب بالإدارة العامة للشئون الطبية.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط، على جميع الكليات بعرض كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تنظمها كل كلية قبل تنفيذها على شكل تقرير أسبوعي لتجنب أي قصور أو سلبيات من الممكن تداركها قبل تطبيق هذه الفعاليات أو الأنشطة.