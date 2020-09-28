بالأسماء.. 37 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد للنواب بالبحر الأحمر

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب 2020 أسماء 37 مرشحًا لخوض المعركة الانتخابية لمجلس النواب بدوائر البحر الأحمر الثلاث، للتنافس على ثلاثة مقاعد بواقع مقعد وحيد بكل دائرة.

وتقدم 39 مرشحًا بأوراقهم إلى لجنة طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بدوائر البحر الأحمر الثلاث، واستبعدت لجنة الانتخابات أحد المرشحين بالدائرة الشمالية لثبوت إيجابية تحاليل المخدرات، ولقي إسماعيل دكروني أحد المرشحين بالدائرة الجنوبية مصرعه.

وتمثل المرشحة أميمة النوبي المرشح المستقل في انتخابات البحر الأحمر، وهي السيدة الوحيدة وتنافس 17 رجلًا في الدائرة الشمالية في معركة اننتخابية ضارية والنتائج فيها غير متوقعة.

وأعلنت لجنة الانتخابات أسماء 37 مرشحًا بالبحر الأحمر وهم 18 مرشحًا بالدائرة الشمالية هم محمد محمد عبدالمقصود وحداد عبد ربه إبراهيم وعاطف عبدالحميد توفيق وحافظ محمد لطفي وأمجد جمال محمود وأميمة نوبي مصطفى وسيد محمد بشير وحمادة غلاب ومحمد خليل ونسيم رزق الله وهاني سعد عمر وتيتو إبراهيم وأبو الحجاج محمود إسماعيل وأحمد عبد الشافي طلب وعلى حسين علي موسى وأحمد إبراهيم الضوي وعبد الحميد محمد علي وأيمن محمد معوض.

الدائرة الوسطى 15 مرشحًا هم: عبدالناصر عطية ومصطفى سطوحي ومحمد أبوالوفا ومحمد يوسف وخالد محمود عبدالله محمد سباق وحسني أحمد علي وعبد العظيم عبادي وكرم أبو النجا وعلى محمد علي عبادي وعبدالرسول رمضان عبدالرحمن وأبو الحسن محمد البرعي ومصطفى محمد العباسي وجمال صالح حفني وحسين شحات.

الدائرة الجنوبية 4 مرشحين هم علي نور على وياسر شعبان يوسف ومصطفي كتشيب حامد الحسن وإسماعيل الدكروني وأحمد محمد صلاح.

وتضم محافظة البحر الأحمر ثلاث دوائر انتخابية، هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين، ويتنافس المرشحون على مقعد وحيد في كل دائرة.