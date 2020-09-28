الأحد فتح باب الترشيح لمنصب عميدي كلية الهندسة ومعهد أورام جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن فتح باب الترشيح بالجامعة، الأحد القادم لشغل منصب عميد الكلية وعميد معهد جنوب مصر للأورام، وذلك مع قرب انتهاء الفترة القانونية للعميدين الحاليين.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إنه شكل لجنة برئاسة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لاستلام أوراق الترشح من الراغبين فى شغل المنصب وفحصها واتباع باقى الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى هذا الشأن وفق الجدول الزمنى المعلن.

من جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب، أنه من المقرر أن يشهد يوم الأحد 4/10/2020 الإعلان عن فتح باب الترشح لمنصب عميدى الهندسة ومعهد جنوب مصر للأورام، يليه يوم الأحد 11/10 بدء تقديم الأوراق والذى من المقرر إغلاقه الأحد الذى يليه 18/10، على أن يشهد يوم الخميس 22/10، إعلان القائمة غير النهائية، ثم الأحد 25/10، فتح باب التظلمات والطعون، والتى يتم البت فيها يوم الخميس 29/10، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 1/11/2020.