مدير قها التعليمية يحذر من استخدام المدارس فى الدعاية الانتخابية

تفقد صلاح الدين محروس، مدير إدارة قها التعليمية، مجمع مدارس أجهور الكبرى الابتدائى، وكذا المدرسة الثانوية، للتأكيد على الاستعداد التام لبدء العام الدراسى.

وتفقد "محروس"، حنفيات الحريق والفصول ودورات المياه، مؤكدا على ضرورة عمل تجربة لحنفيات الحريق فى كل المدارس للتأكد من عملها بكفاءة، مؤكدا على الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء الدراسة.

وحذر مديرى المدارس من استخدام المدارس فى أعمال الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال تنفيذ لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وكان مدير الإدارة، قد تفقد في وقت سابق عددا من مدارس الإدارة فى قها وبعض القرى التابعة لها، ومنها قها الرسمية للغات، وقها الجديدة الابتدائية، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد "محروس"، على الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية ببعض المدارس استعدادا لبدء الدراسة والالتزام بالقرارات الوزارية بشأن اليوم الدراسى فى كل مرحلة سواء بالابتدائى أو الإعدادى أو الثانوى.

كما شدد "محروس" على مديرى المدارس، بالتخلص من الرواكد الخشبية فوق أسطح المدارس، والحفاظ عليها نظيفة والاهتمام بنظافة الفراغات بشكل دائم.