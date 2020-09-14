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محمود مسلم

تكريم قيادات قها التعليمية لتفانيهم في العمل

كتب:

حسن صالح
06:58 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
جانب من التكريم

جانب من التكريم

كرم صلاح الدين محروس مدير إدارة قها التعليمية كلا من محمد عيسى رئيس قسم التخطيط بالإدارة صلاح أمين رئيس قسم التوجيه المالي بالإدارة وذلك تقديرا لهما وتفانيهما فى العمل.

قال "محروس" خلال اللقاء الذى عقده بمكتبه بالإدارة بحضور الدكتورة أمنية فاروق وكيل الإدارة، ورؤساء الأقسام ومديرى المراحل ان العمل الجاد والاخلاص فى خدمة العمليه التعليميه هما الركيزتين التى ستنهض عليهما مصر بالتعليم.

وطلب من مديري المراحل بعمل زيارات ميدانية لجميع المدارس للتأكد من استعدادها لبدء العام الدراسى الجديد ومتابعة عمليات الصيانه البسيطة والكبيرة التى تجرى فى بعض مدراس الادارة تنفيذا لتعليمات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

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