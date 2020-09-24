مدير "قها التعليمية" يتفقد عددا من مدارس الإدارة استعدادا للعام الجديد

تفقد صلاح الدين محروس، مدير إدارة قها التعليمية، عددا من مدارس الإدارة في قها وبعض القرى التابعة لها، ومنها قها الرسمية للغات وقها الجديدة الابتدائية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الطلاب.

وأكد "محروس"، الانتهاء من أعمال الصيانات الجارية ببعض المدارس استعدادا لبدء الدراسة والالتزام بالقرارات الوزارية وتعليمات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن اليوم الدراسى فى كل مرحله سواء بالابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي.

كما شدد محروس، على مديري المدارس بالتخلص من كافة الرواكد الخشبية فوق الأسطح والحفاظ على نظافتها ونظافة دورات المياه.

كان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أكد على جاهزية كافة المدارس والمؤسسات التعليمية بالمحافظة للعام الدراسي الجديد وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وبما يضمن سلامة العملية التعليمية.

وقال عجلان خلال اجتماع الفيديو كونفرانس الذى عقد بتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وبحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن أجهزة المديرية تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة صارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الأجتماعى واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

واستطرد وكيل وزارة التربية والتعليم أننا نؤكد ونعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين.

حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة اى تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع اى تجمعات للطلاب أو اى تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.

تضمن الاجتماع عرضا للإجراءات التى يجب اتباعها ومراعاتها للحفاظ على سلامة وصحة من الطلاب بداخل الفصول والمعامل وخلال الدخول والخروج وبمحيط المدرسة وتحديد لجنة تنسيقية بكل مدرسة لتتولى مهام التنفيذ والإشراف والمتابعة كما تضمن أيضا التأكيد على متابعة نسب الغياب والتواصل مع الإدارة الصحية وابلاغ الإدارة الصحية بأرقام هواتف الطلاب المتغيبين وعمل التقصى اللازم للمتغيبين .

وكذلك عرضا لمخطط التعامل مع الحالات المشتبهه بالمدارس وتحديد مكان للعزل مع مراعاة الناحية النفسية للطالب وتقييم الحالة وتطبيق العلاج وفقا لدرجات الإصابة واعادة التقييم للحالة بعد ١٤ يوم من ظهور الأعراض واستيفاء كارت متابعة للمريض المعزول بمعرفة الادارة الصحية.

وتضمن كذلك تحديد مواصفات غرفة العزل المؤقت وتوفير الإجراءات والمطهرات وارتداء الكمامات والواقيات الشخصية وتطبيق التباعد وتطهير غرفة العزل بعد دخول أى حالة وخروجها وابلاغ الإدارة الصحية بأرقام الطلاب المتغيبين لأسباب مرضية وعمل قاعدة بيانات لأولياء الأمور والطلاب بكل مدرسة .

وكذلك قيام الإدارة الصحية بإبلاغ المدارس بنتائج التقصى الخاصة بالحالات المشتبه باصابتهم.