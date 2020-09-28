حالات تفرض بها غرامات على المسافرين بالقطارات: 70 جنيها للتدخين

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن فرض غرامات على المخالفين لتعليمات الهيئة، من خلال عدم استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، وعدم التدخين داخل عربات القطارات، وعدم إلقاء المخلفات على أرضية القطارات والمحطات، وعدم الركوب بين فواصل عربات القطارات، إضافة إلى عدم التسطح أعلى القطارات، والسير على القضبان، مشيرا إلى أن هناك حالة من الانضباط التام داخل منظومة السكك الحديدية تزامنا مع إنطلاق العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر المقبل.

رئيس السكة الحديد: لا يمكن السماح بخروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية للحفاظ على أرواح الركاب

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك قرارا بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل التشغيل، لتوفير الحماية الكاملة للركاب والعاملين، موضحا أنه لا يمكن السماح بخروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة تشغيل مسير القطارات.

وأضاف بأن الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة لتحديث وتطوير البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه، تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، مؤكدا أنه تم توريد 103 عربات قطار روسية جديدة حتى الآن من إجمالي 1300 عربة، وسنبدأ تشغيل قطارات جديدة خلال الشهر المقبل مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

الحالات التى تفرض بها غرامات على المسافرين عبر قطارات السكة الحديد

1- استقلال المسافر أي من قطارات السكة الحديد دون دفع قيمة التذكرة يعرضه لدفع غرامة مالية تقدر بـ50 جنيها للقطارات الروسية، و40 جنيها لقطارات الـVIP، و30 جنيها للقطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية، و20 جنيها للقطارات المميزة، و10 جنيهات لقطارات الضواحي.

2- في حال قيام المسافر بتدخين السجاير داخل عربات القطارات يعرضه لدفع غرامة مالية قدرها 70 جنيها.

3- شراء تذاكر السفر من السوق السوداء يعرضك لغرامة فورية قدرها 50 جنيها، ويتم اكتشاف ذلك أثناء مرور الكمسارية وتكون التذكرة دون تسلسل.

4- الجلوس في مقعد محجوز لشخص آخر يعرضك لغرامة فورية قدرها 20 جنيها.

5- التواجد في محطات ومنشآت السكة الحديد الممنوع بها تواجد الجمهور إلا بتصريح من الموظف المختص يعرضك لغرامة فورية قدرها 50 جنيها.

6- عدم الالتزام بالدرجة المذكورة في التذكرة الخاصة بالمسافر.. كما يمكن تغيير الدرجة بغيرها أعلى منها لكن بعد دفع المبلغ المستحق.