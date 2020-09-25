تفاصيل مبادرة "مستقبل وطن" بتحمل 27 ألف مخالفة بناء: لغير القادرين

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة الحزب بتحمله رسوم التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل، بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية، سيعتمد خلالها الحزب على قاعدة بيانات وزارة التضامن، وأن الدعم سيكون للأسر الأولى بالرعاية بوزارة التضامن.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الحزب حينما يخرج مساعدات أو أي مشاركات اجتماعية تكون مربوطة بقاعدة بيانات وزارة التضامن، وحول آلية الاختيار، قال: "الوزارة بها قاعدة بالقرى والأسر الأكثر احتياجا، والتحديد يكون في ضوء تواصل أمانات الحزب مع الوزارة، والتي تقدم لنا الأكثر احتياجا ونقدم لهم المساعدة، فأمانات الحزب على تواصل دائم مع الوزارة في هذا الشأن لأنها الأكثر دقة".

وحول الحد المادي لمشاركة الحزب المالية في المساعدات، قال: "المبادرة ستساعد غير القادرين، وهؤلاء غير القادرين ستكون احتياجاتهم قليلة وليست كبيرة فهم في فئة غير القادرين لأنهم لديهم أقل مساحات، فمن الصعب أن يكون لغير القادر مساحات كبير، وإنما يكون رجلا بسيطا بنى مبنى صغيرا له ولأولاده، وهذا من يستحق الدعم".

وتابع أن المشاركة واجبة على الجميع والحزب دائما لديه مبادرات دائمة للمساعدة المجتمعية، وليس من أجل الانتخابات، فنحن نسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين، وقدمنا المبادرة انطلاقًا من مسؤولية الحزب الوطنية ودوره المجتمعي.

ونوه بأن الحزب بدأ بالفعل في حصر الحالات المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المُهلة الثانية التي حددها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ودعا "الخولي" المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين، تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن، وتحمل مسؤوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية.