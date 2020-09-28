هجوم على هالة سرحان بسبب "بائعة الحلوى": متعلميش "شو" على حساب الناس

تعرضت الإعلامية هالة سرحان، لهجومٍ حاد، خلال الساعات الماضية، بعد انتقادها إحدى الفتيات التي تعمل في مجال الحلوى، حيث وصفتها بـ"النصابة".

وكتبت هالة سرحان، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، قائلة: "امبارح واحدة نزلت بوست إنها تكافح من أجل لقمة العيش، وبدأت أعمل حلويات من البيت، قُمت سألتها وإزاي ممكن نشجعك.. افتكرت هتبعت تليفونها.. فوجئت بإنها نزلت بوست مطعم كبير ومصنع حلويات ومنيو مطبوعة بخمسين صنف.. والله عيب تنصبوا على الناس بالطريقة دي.. اختشوا على دمكم".

امبارح واحدة نزلت بوست انها تكافح من اجل لقمة العيش وبدأت اعمل حلويات من البيت قمت سألتها وازاي ممكن نشجعك افتكرت هاتبعت تليفونها فوجئت بانها نزلت بوست مطعمً كبير ومصنع حلويات ومنيو مطبوعة بخمسين صنف والله عيب تنصبوا علي الناس بالطريقة دي اختشوا علي دمكم — Hala Sarhan (@HalaSarhan) September 27, 2020

وأثارت هالة سرحان، حفيظة متابعيها، والذي أعرب قطاع كبير منهم عن استيائه الشديد، من هجومها على "بائعة الحلوى" والتي تُدعى "أمل"، وقالت إحدى المتابعات: "جايبة منين الثقة اللي بتتهمي بيها الناس دى يا أستاذة هالة.. هو أي واحده تعمل منيو لمنتجاتها تبقى نصابة.. ولو افترضنا إنها صاحبة مصنع وبتحكي عن كفاحها على ما وصلت أنتي إيه يضايقك في كده.. هي طلبت منك حاجة.. خليكي في شغلك ومفيش داعى تعمل شو على حسب سمعة الناس ورميهم بالباطل.. ارتقوا".

فيما ردت هالة سرحان، قائلة: "لا يا صديقتي.. أنا أول واحدة رديت عليها رغبة في تشجيعها، وعجبني محاولتها الاعتماد على نفسها، لكن لما نزلوا التفاصيل وجدت أنه مطعم أو مصنع يعلن عن نفسه.. يعني ليست بنت وحدها، ولذلك يوجد خداع في الترويج، لو كانوا افصحوا من البداية برضه كنا كلنا هنشجعهم.. أتمني تفهمي ليه أنا زعلت.. ربنا يوفقهم".

بينما ردت صاحبة الواقعة التي تعمل في مجال الحلويات، بقولها: "حضرتك بتتكلمي عنى؟!.. فين المطعم الكبير ده، هو عشان أنا عاملة منيو بالأسعار والأصناف اللي بعملها أبقى بنصب.. بأي حق تفتري كده.. أنا مطلبتش حاجة منك ولا من غيرك.. ياريت تجبيلي بوست المطعم".