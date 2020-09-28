ضبط أجنبي انتحل صفة سيدة للنصب بالتجمع الخامس

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، يقوم بإدارة صفحة على "فيس بوك " باسم وبيانات سيدة أجنبية، زاعمةً أن لديها ثروة مالية ترغب في استثمارها بالبلاد نظير حصولها على نسبة مالية نظير ذلك، ومن خلال ذلك تمكن من الإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وورد لإدارة مباحث الأموال العامة بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بالإسكندرية، يفيد بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية من شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، والذي أنشاء وأدار صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، باسم وبيانات سيدة أجنبية، زاعمةً أن لديها ثروة مالية ترغب في استثمارها بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية نظير ذلك.

وأسفرت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم بالقاهرة.

وقام المذكور بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية باسم مُنتحل لإحدى السيدات تحمل جنسية أجنبية ومقيمة خارج البلاد، وتمتلك ثروة مالية طائلة تبلغ 40 مليون دولار أمريكي، وأنها ترغب في استثمارها بالبلاد، ومن خلال ذلك تمكن من الإيقاع بالشاكي والاستيلاء منه على 10 آلاف جنيه مصري كرسوم شحن ومصاريف إدارية لإرسال المبلغ المراد استثماره للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات وفى أحد الأكمنة المعدة لذلك، أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وعُثر بحوزته على كمية من الورق الأسود المقصوص في حجم المائة دولار أمريكى مُثبت عليهم شريط أبيض عليه علامة المائة دولار أمريكي، حيث يستخدمه المتهم فى الاحتيال على ضحاياه زاعماً أنها دولارات أمريكية مغطاة بمادة سوداء.

وعُثر معه أيضًا على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين قيام المتهم بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي المستخدمة في الإيقاع بالضحايا ومحادثات نصية تُؤكد نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.