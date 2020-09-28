ابنة أبوشقة وهاني رمزي أبرزهم.. وجوه عائلية بانتخابات النواب 2020

شهدت القوائم الانتخابية المرشحة لخوض ماراثون انتخابات البرلمان المقبل، ظاهرة جديدة بتواجد أبناء الأسرة الواحدة، سواء أبناء أو بنات أو أشقاء نواب في البرلمان أو شخصيات عامة.

ويستعرض "الوطن"، أبرز الأسماء التي تخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، من أسرة واحدة، كما يلي:

أميرة أبو شقة، ابنة المستشار بهاء أبو الشقة رئيس اللجنة التشريعية، ورئيس حزب الوفد، وأعلنت ترشحها عن حزب الوفد ضمن القائمة الوطنية.

مي كرم جبر، ابنة كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

سوسن حسني حافظ ابنة النائب الوفدي ورئيس لجنة الإسكندرية حسني حافظ من ضمن القائمة الوطنية.

سحر أحمد ناصر ابنة النائب والسياسي أحمد ناصر، وتقدمت بأوراق ترشحها فردي مستقل عن دائرة كرداسة.

شيماء ابنة النائب محمود نبيه حسانين، عضو مجلس النواب عن دائرة منية النصر، والذي اكتفي بالدفع بابنته الدكتورة شيماء محمود نبيه، بين مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

كريم طلعت السادات، ابن النائب الراحل طلعت السادات، والذي يخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية عن دائرة تلا والشهداء، بمحافظة المنوفية، بنظام الفردي.

الفنان هاني رمزي يترشح (احتياطي)، والمحامي إيهاب رمزي (أساسي)، بنظام القوائم، والذي يخوض الانتخابات ضمن كوتة الأقباط بقائمة من أجل مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

أيمن شكري رجل الأعمال في الفيوم (أساسي)، وشقيقه محسن شكري في الفيوم (احتياطي)، عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

منال رزق الله، التي تترشح عن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية، وشقيقتها النائبة آمال رزق الله، التي تترشح بنظام الفردي.

الوطنية للانتخابات: 29 محكمة تتلقى أوراق المرشحين بالنظام الفردي و4 للقائمة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدَرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.