محافظ السويس: منع دخول الموظفين المصالح الحكومية بدون كمامة

أكد محافظ السويس، اللواء عبد المجيد صقر، على القيادات التنفيذية ورؤساء المصالح الحكومية في المحافظة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مشدداً على منع دخول أي موظف في أي مصلحة حكومية أو الأحياء، بدون ارتداء "الكمامة".

وكلف المحافظ إدارة الحماية المدنية باستمرار أعمال تعقيم وتطهير الشوارع والميادين والمدن السكنية، من خلال فرق عمل الحماية المدنية بالسويس، بالإضافة إلى مشاركة جمعية الهلال الأحمر المصرى بالسويس في أعمال تعقيم وتطهيرالقرى والنجوع.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، وبحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية ومديري المديريات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.

وكلف المحافظ مسئولي إدارة المرور بمراجعة المطبات المنشأة بشارع "الجيش"، وأماكن وضع صناديق القمامة، بعيداً عن الجزيرة الوسطى للشارع، وبما لا يعوق حركة مرور السيارات والمواطنين، ويسهل عمل عمال النظافة، ويحافظ على الشكل العام للمدينة.

وكلف "صقر" مدير عام الطب البيطري بسرعة الانتهاء من تطوير المجزر الآلي، ودراسة الاستفادة من مزرعة تسمين الماشية بحي الجناين، كما كلف مديرعام التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بسرعة إنجاز أعمال الصيانة بعدد من المدارس، قبل بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر المقبل، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لموضوع التغذية المدرسية، ومراجعة المخازن المخصصة لذلك.

وأكد "صقر" على مديري المديريات بذل كل الجهود للحفاظ على المال العام، وصرف أي مبالغ مالية في أعمال الصالح العام، لخدمة أبناء السويس، مشيراً إلى أن هناك 10 سيارات "قلاب" بجهاز النظافة، تم صيانتها وإصلاحها، بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه، بدلاً من بيعها "خردة"، في مزاد علني، بمبلغ زهيد جداً، لا يتجاوز ربع مليون جنيه، مؤكداً أن التكلفة الاجمالية للإصلاح تعادل ثمن سيارة واحدة.

كما أشار محافظ السويس إلى أن المحافظة تقوم حالياً بإعادة تعظيم الموارد المالية، من خلال إعادة تأجير بعض المشروعات والمنشآت التي تعود بالنفع العام على المحافظة.

وطالب المحافظ رجال الدين الإسلامي والمسيحي بتكاتف الجهود مع الجهات المعنية، من أجل القضاء على الأمية، بالتنسيق مع جهاز تعليم الكبار ومحو الأمية بفرع السويس.