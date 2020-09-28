وزير الزراعة يجتمع مع اعضاء منظومة تحديث الري الحقلي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اجتماعا مع فريق عمل تطوير تحديث منظومة الري الحقلي بالوزارة بحضور مديريات الزراعة التي ينفذ فيها المشروع .

واكد وزير الزراعة على اهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المنظومة، ومتابعته لهذا الملف بشكل مستمر، للانتهاء من تطوير الري، ضمن مساحة المليون فدان، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وكلف القصير، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي المدير التنفيذي للمشروع بالتوسع في عقد ندوات توعوية وارشادية في المحافظات التي ينفذ بها المشروع، لشرح اهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الري بالغمر الى الري الحديث والمطور، الأمر الذي يساهم في ترشيد استخدام المياه، والاسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الانتاجية وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه.

واكد وزير الزراعة على عقد اجتماع شهري باعضاء المنظومة، لبحث مستوى التقدم والانجاز في المشروع، وعلاج المشكلات والمعوقات ان وجدت، في سبيل انجاز اكبر قدر منها في اسرع وقت ممكن.

وشدد القصير على مسئولية مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الانجاز، والحصر الفعلي على ارض الواقع ، والتواصل مع المزارعين، لتوضيح مزايا المنظومة والتيسير عيلهم، للتحول الى نظم الري الحديث، لافتا الى ان اعضاء المنظومة بالوزارة مسئولون عن تقديم الدعم الفني، واعداد التصاميم، والاتفاق مع الشركات باقل الاسعار وتوفير المستلزمات، فضلا عن تجميع الطلبات والتنسيق مع البنك الزراعي بهذا الشأن.

وفي سياق متصل التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لبحث الاسراع في تنفيذ المنظومة بالمحافظة، حيث تمتلك الوادي الجديد اكثر من ٢٠٥ الف فدان من الاراضي المستهدف تحديث وتطوير الري فيها.ومن جانبه اشار الزملوط الى ان هناك تعاون وثيق ومستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، للتيسير على مزارعي المحافظة، وتوفير سبل الدعم الفني لهم، فضلا عن ارشادهم وتوعيتهم بأهمية استخدام النظم الزراعية الحديثة.