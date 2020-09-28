"آباء مغتصبون".. الهوس الجنسي يضيع الحرمات وينتهك الأنساب

بعد أن كانت الجرائم الجنسية في مصر تقتصر على علاقة غير شرعية بين رجل وفتاة، أصبح من المعتاد متابعة أخبار عن زنا المحارم، واغتصاب أب ابنته، أو اعتداء أخ علي شقيقته، وغيرها من الحوادث والجرائم البشعة، التي انتشرت بكثرة في مجتمعنا في الآونة الأخيرة، بعد أن تجردت قلوبهم من الرحمة تجاه بناتهم.

تلك الجرائم تنذر بعواقب وخيمة وخطيرة علي الأسرة والمجتمع بأسره، لما فيها من إلحاق الأذي والقطيعة، والاعتداء على الرحم، وضياع الأنساب، وانتهاك الحرمات.

تستعرض "الوطن" مجموعة من الجرائم التي حدثت في المجتمع المصري في الفترة الماضية، من جرائم هوس جنسي متعلقة باعتداء واغتصاب الآباء لبناتهم وأطفالهم، من خلال التقرير التالي:

- جريمة بشعة.. أب يعترف بمعاشرة ابنته 14 عاما ويدفن أطفالهما أحياء

بعد 14 عامًا من زنا المحارم اعترف أب بمعاشرة ابنته وإنجابها 4 أطفال منها دفنهم أحياء، للتخلص من الجريمة، التي تؤكد أن هناك ردة في المجتمع، وأن البيت الذي يحمي أعراض بناته أصبح هو من ينتهكها ويستبيحها.

الأب علي محمد 53 عاما، يعمل نقاشا، اعتدى على عرض ابنته الكبرى "هند"، 30 عاما، ومعاشرتها مدة 14 عاما، أنجب خلالها 4 أطفال بالزنا، وتخلص منهم عن طريق دفنهم بالمقابر.

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- الأب يعترف بتفاصيل معاشرته ابنته كرها في الصف: حلوة زي الأجانب

اعترف الأب المتهم باغتصاب ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج في منطقة الصف بالجيزة، بتفاصيل جريمته أثناء مثوله أمام جهات التحقيق قائلا: "أنا عندي كبت جنسي، ومراتي ماتت من 3 سنين، وبنتي حلوة زي بنات الأجانب، وكنت لما أشوفها أضعف، كنت بجبرها على المعاشرة لحد ما عرفت إن هي حامل، وها وأخوها الصغير بلغوا الشرطة، مكنش عارف إنها ممكن تفضحنا وتبلغ عننا".

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- استغل طلاقها وعاشرها.. أب يقتل ابنته في أسيوط لتصويرها لقاءاتهما وتهديده

استغل طلاق ابنته وأوقعها في علاقة محرمة، وعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد مرور فترة على هذه العلاقة اكتشف الأب أن ابنته كانت تصور لقاءاتهما، فقرر التخلص منها بعدما هددته بفضح أمره في العائلة.

استغل وجودها في المنزل بمفردها حتى نفذ جريمته.

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- إحالة عامل اغتصب ابنته وحملت منه بشبين الكوم إلى المفتي

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، برئاسة المستشار ممدوح أبوب رئيس الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق "خ. م"، 51 سنة- عامل، ومقيم بقرية الحلامشة مركز بركة السبع بالمنوفية"، إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم إعدامه، بعد إدانته باغتصاب ابنته القاصر ومواقعتها رغما عنها وحملها سفاحا.

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- أبوها بدأ وأخوها كمل.. فتاة "زنا المحارم" تحكي: عاشروني كرها 9 سنوات

أجرت جهات التحقيقات، مواجهة بين طرفي واقعة "زنا المحارم"، بالشروق، ومثلت الفتاة "نادية"، التى تعرضت للاغتصاب على يد والدها وشقيقها، بعد أن عاشروها كرهًا لمدة 9 سنوات بعد وفاة "أمها".

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- الإعدام شنقا لأب اغتصب ابنتيه تحت تهديد السلاح بالبحيرة

قضت محكمة جنايات إيتاي البارود بالبحيرة، بالإعدام شنقا على أب اغتصب ابنتيه الأولى مريضة ذهنيا، 18 عاما والأخرى 15 عاما، وكان يمارس معها العلاقة المحرمة يوميا تحت تهديد السلاح وهو تحت تأثير المخدرات.

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- النيابة تحقق مع أب اعتدى جنسيًا على ابنته 3 سنوات بالمنوفية

باشرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحقيقاتها في واقعة اغتصاب أب لابنته الطفلة والبالغ عمرها 15 سنة، لمدة 3 سنوات من الدبر، في مدينة سرس الليان بالمحافظة بعد ضبط الأب.

واعترف الأب بارتكاب الواقعة في التحقيقات، خاصة مع تعرض الابنه للإيذاء نتيجة الاعتداء الجنسي عليها والذي قام بها الأب، وتعد الطفلة من مواليد عام 2005 ومقيمه بمدينة سرس الليان.

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- «كهربائى» يغتصب ابنته ويعتذر لها في النيابة: «ماكنتش في وعيي»

أمرت نيابة أسوان بحبس «أ. م. ن»، 42 عامًا، ويعمل كهربائيًا، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة اغتصاب ابنته، كما أمرت بعرضه على الطبيب الشرعى لمعرفة تأثير المواد المخدرة عليه، وعرض الابنة على الطبيب الشرعى لمعرفة مدى عذريتها.

كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على الأب، عقب تلقيها بلاغاً من أشقائه، يتهمونه فيه باغتصاب ابنته، 16 عاماً، وممارسة الجنس معها عنوة لمدة أسبوعين، والتحرش بها جنسياً منذ ست سنوات.

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- استغل سفر زوجها.. "أب" يغتصب ابنته المعاقة وينجب منها بالقاهرة

استغل عامل إعاقة ابنته ذهنيا وعاشرها معاشرة الأزواج عدة أشهر، حتى حملت وأنجبت منه، واصطحب الطفل ليلقيه بجوار صندوق قمامة بمنطقة حلوان، ليكون العثور عليه بداية الكشف عن العلاقة المحرمة، والقبض على "الأب" المشتبه فيه بارتكابها.

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- "أمها كانت في السوق".. عامل يغتصب ابنة زوجته: "كنت شارب وشوفتها جميلة"

"شوفتها جميلة والمخدرات السبب، ومش فاكر إني اغتصبتها"، بهذه الكلمات دافع عامل عن نفسه في واقعة اتهامه بالاعتداء جنسيا على ابنة زوجته، داخل منزله بمدينة السلام.

ومن جانبها قالت الأم إن زوجي تحول إلى ذئب بشري واغتصب ابنتي وعاشرها معاشرة الأزواج"، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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- سائق تاكسي يعترف بممارسة الجنس مع ابنته في بورسعيد

تلقى اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد، والعميد سعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد فوزي رئيس البحث الجنائي، إخطارًا بالقبض على شخص تتهمه زوجته باغتصاب ابنته التي تبلغ من العمر 15 عامًا.

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- حملت منه سفاحًا.. حبس أب اغتصب ابنته في الشرقية

قررت نيابة الحسينية، حبس أب متهم باغتصاب ابنته وحملها منه سفاحا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت الفتاة في التحقيقات أن والدها عاشرها عدة مرات تحت التهديد، مستغلًا انشغال أفراد أسرتها في أعمالهم، واكتشفها أنها حامل.

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- تجديد حبس "قهوجي" اغتصب ابنته في الإسكندرية

قرر المستشار وائل مطر، رئيس محكمة جنح مينا البصل في الإسكندرية، تجديد حبس "حسن.م.ا"، قهوجي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باغتصاب ابنته 14 عامًا وحملها سفاحًا في الشهر الرابع.

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- إحالة أوراق أب اغتصب ابنته إلى المفتي بالإسماعيلية

قررت محكمة جنايات التل الكبير، برئاسة المستشار خالد عبدالرحمن، إحالة أوراق أب اغتصب نجلته الطفلة وأنجب منها سفاحا لفضيلة المفتي.

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- أب يغتصب ابنته لمدة عام في كرداسة.. المحكمة تعاقبه بـ"المؤبد"

بعد مرور قرابة 5 أشهر على واقعة اغتصاب فتاة "قاصر" على يد والدها، بمعاشرتها معاشرة الأزواج لمدة عام تحت تهديد السلاح بمنطقة كرداسة، أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على القضية، وأصدرت الحكم على المتهم بالسجن المؤبد.

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- عامل يغتصب ابنته القاصر منذ سنوات بالدقهلية.. والطفلة: "كان خنزيرا"

"أشعر بالحزن والندم أني كنت ابنة لهذا الخنزير، وكنت أرى الأطفال في مثل عمري يفتخرون بوالدهم، ولا أستطيع أن أكون مثلهم، أريد أن أرى والدي على حبل المشنقة وليس محبوسا بعد كل ما فعله بي"، هكذا وقفت الطفلة "سارة" أمام رئيس مباحث بلقاس بالدقهلية لتعترف بما فعله والدها معها.

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- كفيف يغتصب ابنته في شبرا.. استغل غياب الزوجة

اتهمت صاحبة كشك، زوجها الكفيف باغتصاب ابنته البالغة 11 عاما، داخل شقته بمنطقة شبرا الخيمة، وضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا من مالكة كشك اتهمت فيه زوجها باغتصاب ابنتهما وفض غشاء بكارتها.

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