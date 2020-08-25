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النيابة تحقق مع أب اعتدى جنسيا على ابنته 3 سنوات بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:35 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

باشرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية تحقيقاتها في واقعة اغتصاب أب لابنته الطفلة والبالغ عمرها 15 سنة، لمدة 3 سنوات من الدبر، في مدينة سرس الليان بالمحافظة بعد ضبط الأب.

واعترف الأب بارتكاب الواقعة في التحقيقات، خاصة مع تعرض الابنه للإيذاء نتيجة الاعتداء الجنسي عليها والذي قام بها الأب، وتعد الطفلة من مواليد عام 2005 ومقيمه بمدينة سرس الليان. 

وتمكنت مديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، من القبض على أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات في مدينة سرس الليان، وجرى تحرير محضر بالواقعة بدائرة القسم.

 

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