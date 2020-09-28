18 إجراء لاستقبال العام الدراسي بمدارس القاهرة

وجه محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، قيادات الإدارات التعليمية باستقبال العام الدراسي الجديد ومواكبة المتغيرات واتباع خطة العمل وفق توجيهات وزير التربية والتعليم والإجراءات التي يجب اتباعها داخل المدارس لانتظام سير العملية التعليمية خلال العام الجديد بسبب فيروس كورونا.

وأصدر عطية عدة تعليمات وتوجيهات إلى الإدارات التعليمية بالقاهرة بشأن سير الدراسة في العام الجديد وهي كالتالي:

- الانتهاء من صيانات المدارس وتوفير عوامل الأمن والسلامة.

- التأكد من صلاحية طفايات الحريق والتواصل مع الجهات المعنية مثل الحماية المدنية والحي وكل الجهات للتوعية والدعم والمشاركة.

- الاستعداد للخطة الحالية وإعداد خطة بديلة وصرف المخصصات المالية الخاصة باللامركزية ودعم الإدارات التي تحتاج إلى دعم وخاصة الإدارات الأكثر احتياجا.

- متابعة طلاء أسوار المدارس وتزينها بالعبارات الإيجابية التي تحث على الانتماء والولاء للوطن.

- الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والطرق الآمنة للتخلص من مياهها، وصيانة الصرف والتأكيد على توفير أجهزة الرفع.

- تأمين الكتب والأجهزة والدفاتر والمستندات في المخازن والدواوين والمدارس وحفظها في أماكن مرتفعة والتواصل مع كل الجهات المعنية.

- تأمين غلق التيار الكهربي بعد يوم العمل.

- تجهيز خطة عمل وكذلك خطة بديلة في حالة حدوث أي عطل أو طارئ وسرعة التواصل مع المديرية ومواجهة الأزمات.

- سرعة الانتهاء من حصر واستلام جميع أصناف الكتب من قطاع الكتب وتوزيعها على المدارس وعرض نسب السحب على المديرية.

- إعداد بيان على موقع المديرية ويتم تحديثه يوميا وإعداد تقرير أسبوعي بالكتب التى تم تسليمها.

- إعداد فرق اشرافية بحيث تصبح المدرسة بأكملها فرق إشرافية لمتابعة جميع الطلبة أثناء فترة الدراسة.

- تكثيف الجهود لمنع التزاحم أثناء دخول وخروج الطلبة للمدرسة وفي فترة الفسحة وإعداد طابورين منظمين في الصباح وبعد الفسحة.

- التأكيد على حضور الطلاب للمدرسة.

- قبول اعتذار عدم الحضور بتقرير طبي معتمد.

- توفير الماسح الحراري لقياس درجة حرارة الطلاب بالمدرسة.

- تطبيق الفصول المتنقلة وعددها 30 فصلا تعليميا آمنا للتغلب على الكثافات بالمدارس التجريبية في 17 إدارة تعليمية ويتطلب فناء كبيرا.

- حسن استقبال أولياء الأمور والمعلمين والزملاء.

- احترام التعليمات والالتزام بالتأشيرات والالتزام والتشديد على المحاسبية والمساءلة للمخالفين ومناقشة أوجه الإحالة للنيابة الإدارية والنيابة العامة.