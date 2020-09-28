التعليم: نظرة المجتمع لطلاب الدبلومات الفنية اختلفت للأفضل

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن التعليم الفنى يحظى بأهمية كبرى فى معظم الدول، لما له من أهمية فى الاقتصاد والصناعة، موضحا أن الوزارة تحركت لتطوير التعليم الفني.

وأضاف مجاهد، خلال احتفالية تكريم أوائل الدبلومات الفنية، أن الوزارة تسعى دائما إلى التميز من خلال إنشاء تخصصات يتطلبها سوق العمل، مشيرة إلى أن نظرة المجتمع اختلف في التعليم الفني، وزاد الطلب على دخوله.

من جانبه قال الدكتور عمرو بصيلة، إن الوزارة دشنت نظام تعليم فني جديد، لتطوير منظومة التعليم الفني، موضحا أن التعليم الصناعي يمثل 48% و37% في التجاري، 10% للتعليم الزراعي و5% فى التعليم الفندقي.

وأوضح عمرو بصيلة، أنه تم إنشاء هيئة إتقان لاعتماد شهادات التعليم الفني، مؤكدا أنه تم بناء مناهج تعتمد على الجدارات وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين على أعلى مستوى، إضافة إلى مشاركة قطاع الصناعة، كما تسعى الوزارة إلى تغيير الصورة النمطية.

وأوضح أنه تم اختيار 105 مدارس لتطبيق منظومة الجدارات، كما تم تطبيق نظام التعليم اليوم كاملا فى هذه المدارس للتأكد من جودة التعليم، مؤكدا أن مدارس التكنولوجية التطبيقية يطرق فيها أيضا منظومة الجدارات وتحاول الوزارة الحصول على اعتماد دولى لهذه المناهج، مع إنشاء تخصصات جديدة في المدارس لمواكبة سوق العمل.

وأكد "بوصيلة"، أن الوزارة تقوم بدورها كاملا فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، والشريك الصناعي له دور يقوم به منها توفير تدريبات متميزة للطلاب، موضحا أن عدد مدارس التكنولوجية التطبيقية وصل إلى 16 مدرسة، ونسعى لزيادتها إلى 100 مدرسة مع حلول عام 2030.