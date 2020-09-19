رئيس "لجنة كورونا" يستنكر تشكيك الإخوان في التجارب السريرية للقاح

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، المواطنين من متابعة المواقع الإلكترونية المعادية للسياسة المصرية والتي تمولها الإخوان الإرهابية لتكذب الحقائق وتشويه الإنجازات، مؤكدًا أن تلك المواقع المعادية ذكرت زورًا بأن مصر تستخدم مواطنيها كفئران تجارب.

وأضاف "حسني"، خلال حواره في برنامج "من القاهرة"، الذي يُعرض على شاشة "سكاي نيوز عربية": "لو جميع دول العالم أجرت التجارب السريرية في مصر، فإذًا مصر فئران تجارب، لكن ما يحدث عكس ذلك، موضحًا أن التجارب السريرية تقام في أمريكا على الأمريكان وتجرى في إنجلترا على الإنجليز وهناك 17 تجربة سريرية تجرى الآن في العالم".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدولة المصرية وزارة الصحة لا تسمح بأن يكون المتطوع المصري فأر تجارب، وكان يظن إن الخلاف مع الإخوان هو خلاف سياسي أو ديني فقط، لكنهم الآن أصبحوا يشككون في اللقاح وآمانه، ويشككوا في صحة المريض وهذا التشكيك من الممكن أن يصل بالمريض للوفاة، "هذا كفر".

وأوضح أن هذه التجارب السريرية تجرى ايضًا في الإمارات والبحرين والأردن وهذه الشعوب ليست فأران تجارب، مشيرًا إلى أنه عند الانتهاء من التجارب السريرية، ستبدأ مصر في مرحلة انتاج اللقاح، "مصر أقوى مما نتخيل وليس فقط هذه القوة في التجارب لكن مصر ستكون قوية في انتاج اللقاح".

وبعث حسني، رسالة طمأنة للشعب المصري، مفادها أن الدولة منفتحة على جميع التجارب التي تجرى، وسيكون هناك لقاح أكثر أمان حال انتاجه.