محافظ الأقصر يناقش معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف بالقرى

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد أبو سنة، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد يحيى أبو زيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

تناول الاجتماع مناقشة أهم المشكلات والعوائق التي تعطل مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، والتي على رأسها مشروعات الصرف الصحي في كل من "الزينية، والعديسات، أو الطود القديمة، والبغدادي، والحبيل، والرياينة"، إضافة إلى مشروع إنشاء خزان مياه شرب بناحية "الرياينة"، بسعة 1000 متر مكعب يومياً، ومشروع شبكات الانحدار بـ"نجع دنجل"، في مركز أرمنت.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي توفير التمويل اللازم لسرعة إنهاء المشروعات المعطلة، مع التواصل مع وزارة الري، لاستخراج تراخيص الصرف على المصارف لخطوط السيب النهائية لمحطات المعالجة، في كل من إسنا وأرمنت والزينية، كما كلف المهندس المسئول بعمل تقرير جسات مختلفة لخط المياه بالحبيل، لرصد مشكلات الخطوط بهذه المنطقة، ووضع أنسب الحلول لها.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه فى ضوء الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 /2021 سيتم دخول محطة صرف صحي الزينية للخدمة بشكل جزئي منتصف ديسمبر المقبل، ومحطات صرف صحي البغدادي (البوستر والشيخ البغدادى)، والعديسات (الطود القديمة)، و(نجع مسلم ونجع حسين حسن) منتصف يناير المقبل، بعد استكمال أعمال الرفع الخاصة بها، كما سيتم إنهاء أعمال شبكات انحدار شارعي "السعودية والكويت" بإسنا، ومحطات صرف صحي "الحمزية" بالحبيل، والخزان العالي بالرياينة، نهاية ديسمبر المقبل.

أما بالنسبة لعداية شبكات مياه محطة (5) إسنا، ونقاط الربط بمحطة مياه إسنا، وعداية الكيمان، وصرف صحى الرياينة، فمن المقرر أن تدخل الخدمة بشكل كلي تباعاً خلال العام المالي 2020 /2021 وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع.

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على مسئولي الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، لضمان وصول المياه وشبكات الصرف إلى كل بيت بالمحافظة.